Стало известно об ударе Ирана крылатыми ракетами по израильской авиабазе

Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим и пустыне Негев, где находятся находятся военные и исследовательские базы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что до этого Иран использовал баллистические ракеты, поскольку они долетали быстро, но их пуск обнаруживала американская база в Турции. Крылатые ракеты засекли лишь у самой израильской границы.

Комментария по этой ситуации от Армии обороны Израиля на момент публикации не было.

Незадолго до этого представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны атак на Израиль в рамках операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться до рассвета.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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