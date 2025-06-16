КСИР заявил о начале девятой волны атаки на Израиль

КСИР заявил о начале девятой волны атак по Израилю, которая продлится до утра

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны атак на Израиль в рамках операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться до рассвета. Об этом сообщает агентство Fars.

«Представитель КСИР сообщил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет непрерывно продолжаться до наступления рассвета», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, новая атака Ирана будет представлять собой комбинированную операцию с использованием десятков беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, направленную в первую очередь на поражение целей в городах Тель-Авив и Хайфа.

В ночь на 13 июня Израиль инициировал операцию под кодовым названием «Восстающий лев», нанеся серию ударов по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Основными целями атак стали объекты инфраструктуры, связанные с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации высокопоставленных военнослужащих.

В ответ на эти действия, в тот же вечер Корпус стражей исламской революции объявил о начале контр-операции «Истинное обещание — 3», нанеся ракетные удары по целям в Израиле. Тегеран заявил о намерении нанести масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегически важные объекты.

Ранее СМИ сообщили, что Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю.