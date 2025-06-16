Над Белгородской областью сбили более 50 беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за 3,5 часа сбили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по пяти населенным пунктам региона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Позже глава области написал, что в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа украинский БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения, в результате чего была ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Накануне Гладков сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали 62 дрона и 106 снарядов украинских орудий.

Ранее в хуторе Белгородской области повесили кусок металла вместо сирены.