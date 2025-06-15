Губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 62 беспилотников и 106 артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, над Алексеевским округом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа. Обошлось без последствий. Сам город Белгород в ночное время подвергся атаке одного дрона. В результате были повреждены два автомобиля и остекление одного из зданий коммерческого назначения.

В Белгородском районе удары пришлись по поселкам Политотдельский, Октябрьский, Разумное и селу Репное. Всего зафиксированы атаки семи беспилотников, два из них уничтожены силами ПВО. В поселке Октябрьский повреждены легковой автомобиль и здание коммерческого объекта. В Политотдельском пострадало одно транспортное средство.

В Борисовском районе был сбит еще один беспилотник самолетного типа, серьезных последствий удалось избежать.

В Валуйском округе под удар попали села Борки, Долгое, Кукуевка, Соболевка и Шелаево. Всего применено шесть дронов, четыре из них удалось подавить. В Шелаеве повреждено складское помещение.

На территории Волоконовского района атакам подверглись поселок Красный Пахарь, село Грушевка и хутор Екатериновка. Один дрон был сбит. В Екатериновке зафиксированы повреждения частного дома и легкового автомобиля. Кроме того, водитель грузовика, пострадавший 13 июня в районе поселка Малиново от удара FPV-дрона, самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Сейчас он находится на лечении.

В Грайворонском округе под обстрел попали села Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. Было выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, также зафиксированы атаки десяти беспилотников. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Краснояружском районе под удар попали поселки Задорожный и Прилесье, а также села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено. Зафиксированы 22 обстрела, в ходе которых выпущено 90 боеприпасов, а также атаки 15 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе дроны атаковали город Шебекино и села Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Козьмодемьяновка, Муром и Ржевка. Всего применено 16 беспилотников, из которых девять удалось сбить или подавить. В Шебекине повреждено здание предприятия, в Добром — частное домовладение и один автомобиль, в Муроме — два транспортных средства. Сегодня ночью в селе Дмитриевка пострадали два частных дома и два автомобиля, а в Ржевке — еще одно домовладение.

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за 2024 год.