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В хуторе Белгородской области повесили кусок металла вместо сирены

Жители хутора Красиво Белгородской области повесили кусок металла вместо сирены
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Telegram-канал Белгород №1

В хуторе Красиво Борисовского района Белгородской области не работает сирена, однако местные жители придумали устройство для оповещения соседей, повесив на цепь кусок металла, похожий на фрагмент рельсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

По словам жителей хутора, в населенном пункте почти нет связи, из-за чего также не работает сирена.

«Проживаю там постоянно, уже забыла, как звучит сигнал ракетной опасности. Не потому что у нас все тихо, а потому что не работает», — рассказала женщина.

Министр цифрового развития Сергей Четвериков пообещал направить информацию о проблемах операторам связи.

11 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военнослужащие в прошлом году обстреляли Белгородскую область более пяти тысяч раз. По его словам, Вооруженные силы Украины также 10 тыс. раз нанесли удары по региону с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области нашли установку РЭБ на сайте объявлений.

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