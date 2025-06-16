В Белгородской области сообщили о пострадавших в результате ударов ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Ракитянском районе поселок Ракитное дважды атакован беспилотниками. В результате одного из ударов ранена женщина», — рассказал он.

Гладков уточнил, что пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой направили в одну из больниц Белгорода.

При этом от удара второго дрона загорелся автомобиль, принадлежащий аварийной службе. Пожарный расчет ликвидировал возгорание.

«В Шебекинском округе в селе Маломихайловка вследствие атаки FPV-дрона на припаркованный легковой автомобиль получил ранения мирный житель», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, у пострадавшего диагностировали непроникающие осколочные ранения головы, мягких тканей шеи и правого плеча.

Транспортное средство уничтожено огнем, а у рядом стоящего объекта торговли повреждены кровля, остекление и входная группа.

Также в Белгородской области за помощью обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела города Шебекино. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и баротравму.

«В городе от прилета снарядов повреждены забор частного домовладения, два легковых автомобиля и два коммерческих объекта», — уточнил Гладков.

Кроме того, в селе Новостроевка-Первая социальный объект подвергся атаке беспилотника. Это привело к повреждению остекления.

Позже губернатор написал, что в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения, в результате чего была ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой направили городскую больницу №2 Белгорода.

15 июня Гладков сообщил, что за сутки Белгородскую область атаковали 62 дрона и 106 снарядов ВСУ.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.