В Белгородской области погиб мирный житель при обстреле ВСУ

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Случилось самое страшное — в результате прилета снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 62 беспилотников и 106 артиллерийских боеприпасов. По его данным, над Алексеевским округом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа, а в Белгородском районе удары пришлись по поселкам Политотдельский, Октябрьский, Разумное и селу Репное.

13 июня украинские войска с помощью беспилотников атаковали два муниципалитета Белгородской области. Гладков заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.