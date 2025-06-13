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ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два муниципалитета Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

По словам чиновника, в поселке Малиново Волоконовского района FPV-дрон ударил по служебному автобусу — у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Другой беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю — машина получила повреждения.

«В селе Грушевка вследствие детонации дрона повреждены кровля и остекление административного здания предприятия», — написал глава области.

Он сообщил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на территорию домовладения повреждена хозяйственная постройка. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа БПЛА ударил по движущемуся автомобилю — транспортное средство посечено осколками. От детонации второго беспилотника загорелась кровля частного дома — пожар потушен.

11 июня Гладков рассказал, что ВСУ в прошлом году обстреляли Белгородскую область более пяти тысяч раз.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.

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