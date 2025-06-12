FPV-дрон ударил по легковушке в Белгородской области

Гладков: при атаке дрона на легковой автомобиль под Белгородом ранен мужчина

В селе Вознесеновка FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота)атаковал легковой автомобиль, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, при налете мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в местную больницу, для продолжения лечения пострадавшего перевезут в Белгород.

«У транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов», — отметил глава региона.

Накануне вечером в Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Брахлов Климовского района. При налете пострадали два местных жителя. Мужчин госпитализировали. Губернатор Александр Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и попросил остальных жителей проявлять бдительность и осторожность на фоне продолжающихся атак на приграничье региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.