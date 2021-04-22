Иран установил новые и современные центрифуги на ядерном объекте в Натанзе

На ядерном объекте в иранском городе Натанз были установлены новые, более современные центрифуги для обогащения урана, передает Reuters, ссылаясь на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным организации, на этом предприятии были размещены «шесть каскадов из максимум 1 044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются».

В организации добавили, что иранские власти планируют установить еще четыре каскада центрифуг IR-4.

На прошлой неделе МАГАТЭ сообщило, что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в Натанзе.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в Натанзе произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал случившееся следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

Позже МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе.

В США при этом заявили, что израильская сторона причастна к данной аварии.