ЦАХАЛ атаковал военный гарнизон на западе Тегерана

Израиль атаковал военный гарнизон на западе Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Израиль нанес удар по военному гарнизону к западу от Тегерана. Были задействованы средства ПВО», — говорится в сообщении.

По данным агентства Jamaran, в западной и восточной части Тегерана слышны звуки взрывов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ответные ракетные удары. Иран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня в израильской армии заявили, что уничтожила треть всех ракетных установок Ирана.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану.