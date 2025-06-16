В Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану

Песков: в Кремле видели заявление Нетаньяху о смене власти в Иране после ударов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильские удары по Ирану якобы смогут привести к смене власти в республике.

«Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе», — ответил журналистам представитель Кремля во время брифинга.

По словам Пескова, в Кремле также констатировали существенную консолидацию общества в Иране на фоне атак, которые в настоящий момент осуществляет израильская сторона.

Пресс-секретарь главы РФ также высказался о возможности российской стороны повлиять на конфликт на Ближнем Востоке. Песков заявил, что предложение о вывозе иранского урана на территорию России остается на столе и сохраняет актуальность.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», совершив атаку на ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее стало известно, какую роль может сыграть Россия в конфликте Израиля и Ирана.