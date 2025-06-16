Израиль утверждает, что уничтожил треть всех ракетных установок Ирана

Армия Израиля заявила, что уничтожила 33% всех ракетных установок Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила треть всех ракетных установок Ирана. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин, передает РИА Новости.

«Силы ЦАХАЛ уничтожили около трети всех ракетных установок иранского режима», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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