В Иране нашли израильские противотанковые комплексы Spike на дистанционном управлении

Спецслужбы Ирана обнаружили на территории страны израильские противотанковые ракетные комплексы Spike на дистанционном управлении. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Отмечается, что комплексы Spike предназначались для подавления средств противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ответные ракетные удары. Иран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня в израильской армии заявили, что уничтожила треть всех ракетных установок Ирана.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Нетаньяху об ударах по Ирану.