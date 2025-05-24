На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ появился истребитель с ИИ-помощником

Рособоронэкспорт: в истребитель Су-57 внедрен ИИ-помощник
close
Нина Падалко/РИА Новости

В российский многоцелевой одноместный истребитель Су-57 внедрен ИИ-помощник, фактически являющийся вторым пилотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Рособоронэкспорте».

«Российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57», — поделился собеседник агентства.

По его словам, систему, дающую пилоту подсказки в критические моменты, также будут экспортировать в другие страны. С помощью ИИ пилот сможет сосредоточиться на более важных задачах в сценариях боевых действий, таких как применение оружия.

До этого в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) сообщали, что истребитель пятого поколения Су-57Э начнет эксплуатироваться за рубежом уже в этом году.

19 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что боевой потенциал истребителя Су-57 вырастет после модернизации. Обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика, а также расширенный планер для обеспечения большей аэродинамической подъемной силы и улучшенной устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

Ранее стало известно о проблемах с F-35 из-за лицензий на металлы в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами