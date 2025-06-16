СВР: украинцы совместно с британцами готовят провокации в Балтийском море

Украинские спецслужбы совместно с британцами готовят провокации в Балтийском море. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России, пишет ТАСС.

«В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США», — говорится в сообщении.

Сообщается, что торпеды российского и советского производства передали Британии. Это позволит доказать «вину» российских войск.

В СВР также заявили, что Украина намерена наращивать террористическую и диверсионную активность против России.

До этого кандидат военных наук полковник в отставке Александр Бартош рассказал, что на Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки, что может говорить о планах киевских властей начать партизанскую войну на территории России.

Ранее СВР заявила, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину».