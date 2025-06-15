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Эксперт заявил о подготовке Киева к партизанской войне

Полковник Бартош: Киев готовится к партизанской войне и диверсиям
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Violeta Santos Moura/Reuters

На Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки, что может говорить о планах киевских властей начать партизанскую войну на территории России. Об этом заявил кандидат военных наук полковник в отставке Александр Бартош в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, Киев может использовать для диверсий и терактов переехавших в РФ украинцев. Кроме того, в поле зрения украинских спецслужб, как отметил Бартош, попадают россияне с низким материальным статусом, мигранты, а также люди с алкогольной и наркотической зависимостями.

Эксперт указал на то, что для подготовки терактов на территории Украины создаются схроны. Кроме того, оружие и взрывчатка, по его словам, завозятся в РФ.

«Все это будет задействовано, начиная с подготовки школьников в школах в русофобском ключе, и заканчивая подготовкой боевиков, которые будут использоваться как на Украине, так и на территории России», — отметил Бартош.

В качестве возможных мер по борьбе с диверсиями военный эксперт предложил усилить подразделения пограничной охраны, а также оснастить стратегически важные объекты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак беспилотников.

2 июня в Верховную раду внесли законопроект о создании на территории Украины центров национального сопротивления. По словам замглавы Офиса президента республики Ирины Верещук, ожидается, что там будут проводить подготовку как мужчин, так и женщин.

Верещук отметила, что центры подготовки планируется развернуть по всей стране. Руководителями и инструкторами станут ветераны, которые имеют боевой опыт.

Ранее на Украине призвали готовить детей к войне со школы.

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