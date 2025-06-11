Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдают Сумскую область невероятными темпами. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что военные ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта.

Депутат подчеркнула, что Сумская область сдается настолько быстро, что «невозможно передать». Кроме того, указала она, «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

«Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление. Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — пожаловалась Скороход.

7 июня бывший спикер генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что за неделю подразделения Вооруженных сил России продвинулись в Сумской области. По его словам, если произойдет прорыв фортификаций, это может указывать либо на плохую работу областной военной администрации, либо на то, что российские войска имеют преимущество в ресурсах.

9 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Нардеп назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.