Украинец попал в реанимацию после задержания сотрудниками военкомата

На Украине мужчина впал в кому в результате задержания сотрудниками военкомата

Житель Волынской области оказался в реанимации после задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Об этом пишет украинское издание «Говорит великий Львов».

«По словам его жены, 10 июня мужчину задержали прямо на улице, применив слезоточивый газ, а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. 12 июня он попал в больницу в критическом состоянии — с открытой черепно-мозговой травмой», — сказано в посте.

По данным издания, пострадавшему уже сделали две операции. Правоохранители сообщили, что мужчина якобы выпал из кузова грузовика во время перевозки на полигон.

Накануне сообщалось, что сотрудники ТЦК в Одессе подстрелили военного при попытке его мобилизовать.

До этого депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. По его мнению, в эти моменты у них проявляется «животный инстинкт». Депутат добавил, что так ведут себя далеко не все сотрудники ТЦК. Войцеховский отметил, что в военкоматах есть много людей, которые прошли фронт, и они ведут себя «лучше». По его словам, «животный инстинкт» проявляется у тех, кто не служил в армии и надел на себя военную форму.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.