В Раде заявили о «позоре», который происходит на улицах Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Одессе подстрелили военного при попытке его мобилизовать. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«В Одессе вчера ТЦК пытались бусифицировать военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция», — написал депутат Рады.

Он в очередной раз призвал реформировать ТЦК и привлечь к ответственности участников насильственной мобилизации.

«То, что происходит сейчас на улицах — полный позор», — высказался Гончаренко.

До этого другой депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. По его мнению, в эти моменты у них проявляется «животный инстинкт».

Депутат добавил, что так ведут себя далеко не все сотрудники ТЦК. Войцеховский отметил, что в военкоматах есть много людей, которые прошли фронт, и они ведут себя «лучше». По его словам, «животный инстинкт» проявляется у тех, кто не служил в армии и надел на себя военную форму.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.