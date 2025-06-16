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На Западе прокомментировали последствия сокращения военной помощи Украине со стороны США

Telegraph: Украина столкнулась с отказом США от военных поставок
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Украина столкнулась с отказом США поставлять вооружение впервые с 2022 года, пишет британская газета The Telegraph.

Как пишут авторы публикации, Киев вынужден самостоятельно искать альтернативные пути пополнения своего арсенала для продолжения боевых действий.

Отмечается, что необходимое оружие Украине может поставлять Европа. Также европейские страны могут закупать оружие у США, либо Украина может нарастить собственное производство оружия за счет стран ЕС.

Журналисты не приводят варианта, при котором Киев мог бы самостоятельно воспроизводить запасы вооружения без помощи других стран.

До этого американское издание The National Interest (NI) писало, что Соединенные Штаты решили вывести свои системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины из-за своего военного контингента на Ближнем Востоке.

О решении вывести системы ПВО с Украины накануне сообщал министр обороны США Пит Хегсет. Шеф Пентагона пояснил, что в настоящее время в обороне наблюдается «другой ландшафт».

Ранее МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля.

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