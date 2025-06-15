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В США объяснили вывод американских систем ПВО с Украины

NI: США вывели системы ПВО с Украины из-за своих войск на Ближнем Востоке
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Omar Sobhani/Reuters

Соединенные Штаты решили вывести свои системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины из-за своего военного контингента на Ближнем Востоке. Об этом сообщило американское издание The National Interest (NI).

«Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент», — говорится в материале.

О решении вывести системы ПВО с Украины накануне сообщал министр обороны США Пит Хегсет. Шеф Пентагона пояснил, что в настоящее время в обороне наблюдается «другой ландшафт». По его словам, «маленькие системы» могут нести серьезную угрозу, в связи с чем США «максимально готовы» к обороне своих баз и граждан, отметил министр.

13 июня издание «Страна.ua» сообщило, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану. Журналисты уточнили, что речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.

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