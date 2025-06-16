Иран опроверг данные о рассмотрении законопроекта о выходе из ДНЯО

Mehr: парламент Ирана опроверг данные о рассмотрении проекта о выходе из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг информацию о рассмотрении законопроекта о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr.

«У парламента нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованные по этой теме сообщения не соответствуют действительности.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова заключить соглашение, официально закрепляющее отсутствие у страны ядерного оружия. Одновременно представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике в парламенте Ирана Эбрахим Резаи назвал своевременным выход исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в Иране заявили, что не откажутся от атомной программы ради диалога с США.