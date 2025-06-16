На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор обратил внимание на разницу в поведении бойцов ВСУ и ВС РФ

Военкор Сладков: военные ВСУ в отличие от российских бойцов не прячут лиц
close
Сладков плюс/YouTube

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прячут лиц под масками, в то время как российские бойцы носят балаклавы. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист задался вопросом, почему военные Вооруженных сил России носят балаклавы, учитывая то, что личность человека можно установить и по глазам. Сладков отметил, что на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте.

Военкор добавил, что старается не брать интервью у военных, носящих балаклавы.

13 июня Сладков писал, что могут быть созданы новые народные республики после того, как Днепропетровск и Сумы перейдут под контроль российской армии. По его словам, о создании Днепропетровской и Сумской народных республик уже говорят украинские эксперты.

До этого военкор назвал очень тяжелой ситуацию в приграничье Курской области. Он отмечал, что российские военнослужащие продолжают отбивать атаки ВСУ в районе населенного пункта Теткино.

Ранее российские военные зашли в Днепроптеровскую область Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами