Военкор Сладков: военные ВСУ в отличие от российских бойцов не прячут лиц

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прячут лиц под масками, в то время как российские бойцы носят балаклавы. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист задался вопросом, почему военные Вооруженных сил России носят балаклавы, учитывая то, что личность человека можно установить и по глазам. Сладков отметил, что на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте.

Военкор добавил, что старается не брать интервью у военных, носящих балаклавы.

13 июня Сладков писал, что могут быть созданы новые народные республики после того, как Днепропетровск и Сумы перейдут под контроль российской армии. По его словам, о создании Днепропетровской и Сумской народных республик уже говорят украинские эксперты.

До этого военкор назвал очень тяжелой ситуацию в приграничье Курской области. Он отмечал, что российские военнослужащие продолжают отбивать атаки ВСУ в районе населенного пункта Теткино.

Ранее российские военные зашли в Днепроптеровскую область Украины.