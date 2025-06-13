Военкор Александр Сладков допустил создание народных республик после освобождения Днепропетровска и Сум. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, о создании Днепропетровской и Сумской народных республик уже говорят украинские эксперты. Сладков подчеркнул, что согласен с ними.

Военкор считает, что «обвал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «большое движение» российских войск вперед еще будут.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что минимальная глубина буферной зоны на границе России с Украиной должна составлять не менее 300 километров.

Также Водолацкий заявил, что российская армия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания буферной зоны шириной как в 300, так и в 600 километров. По его словам, такая зона должна охватывать шесть украинских регионов: Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.

Ранее российская армия развила наступление в Днепропетровской области.