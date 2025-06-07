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Военкор охарактеризовал обстановку в приграничье Курской области

Военкор Сладков назвал очень тяжелой ситуацию в приграничье Курской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Российские военнослужащие продолжают отбивать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

«Тяжело, очень тяжело», — отметил журналист, описывая обстановку в приграничных районах Курской области.

Он выразил благодарность бойцам Вооруженных сил РФ, участвующим в сражениях на данном участке фронта.

По словам Сладкова, имеется информация о намерении украинских солдат вторгнуться в Белгородскую область ко Дню России. Сейчас на границе наблюдается концентрация военных ВСУ. Но, как отметил корреспондент, российские военнослужащие готовятся к возможным атакам.

«Фактор внезапности в арсенале врага отсутствует», — подчеркнул он.

5 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщили, что формирования ВСУ не оставляют попыток вновь прорваться в Курскую область. В настоящее время они ведут «ползучее наступление» на приграничный регион со стороны Сумской области. Журналисты уточнили, что целью украинских солдат является населенный пункт Теткино.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, зачем ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию.

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Атаки на Курскую область
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