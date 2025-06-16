На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанный в Херсонской области мужчина признался, что был завербован СБУ

ФСБ: задержанный в Херсонской области мужчина признался в подготовке теракта

Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован Службой безопасности Украины в августе 2024 года. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.

«Был завербован в августе 2024 года сотрудниками СБУ. По заданию СБУ подготавливал террористический акт в отношении сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа», — рассказал задержанный.

Мужчина полностью раскаялся в содеянном и призвал других граждан не вестись на провокации украинских спецслужб.

До этого сообщалось, что силовики обнаружили и изъяли у подозреваемого взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1 250 г, электродетонатор и программируемый блок управления. При помощи взрывного устройства он собирался ликвидировать сотрудника администрации Горностаевского округа Херсонской области.

Недавно Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области, признанную виновной в госизмене и покушении на совершение теракта. Она пыталась подорвать военный грузовик.

Ранее в Новгородской области украинский агент пытался подорвать машину ветерана СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами