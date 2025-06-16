Задержанный в Херсонской области мужчина признался, что был завербован СБУ

ФСБ: задержанный в Херсонской области мужчина признался в подготовке теракта

Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован Службой безопасности Украины в августе 2024 года. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.

«Был завербован в августе 2024 года сотрудниками СБУ. По заданию СБУ подготавливал террористический акт в отношении сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа», — рассказал задержанный.

Мужчина полностью раскаялся в содеянном и призвал других граждан не вестись на провокации украинских спецслужб.

До этого сообщалось, что силовики обнаружили и изъяли у подозреваемого взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1 250 г, электродетонатор и программируемый блок управления. При помощи взрывного устройства он собирался ликвидировать сотрудника администрации Горностаевского округа Херсонской области.

Недавно Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области, признанную виновной в госизмене и покушении на совершение теракта. Она пыталась подорвать военный грузовик.

Ранее в Новгородской области украинский агент пытался подорвать машину ветерана СВО.