ФСБ предотвратила теракт в Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Херсонской области теракт в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По заявлению службы, силовики задержали в регионе гражданина России 1974 года рождения, который готовил теракт в отношении представителей власти по заданию спецслужб Украины.

Как полагают в ФСБ, мужчина, действуя по заданию и при координации сотрудника спецслужб Украины, изъял из схрона самодельную бомбу для совершения подрыва машины одного из чиновников администрации Херсонской области.

При попытке осуществления задуманного подозреваемый был задержан. Кроме того, силовики обнаружили и изъяли взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1 250 г, электродетонатор и программируемый блок управления.

Во время допроса россиянин признался, что был завербован Службой безопасности Украины в августе 2004 года. Он уточнил, что намеревался при помощи бомбы ликвидировать сотрудника администрации Горностаевского округа Херсонской области.

Ранее директор ФСБ рассказал о предотвращенных в странах СНГ преступлениях террористического характера.