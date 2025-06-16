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Армия Израиля сообщила об уничтожении иранской ракетной установки у Тегерана

ЦАХАЛ заявил об уничтожении ракетной установки и военных вблизи Тегерана

Израильские войска уничтожили иранскую ракетную установку и военных к югу от Тегерана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС выявили и уничтожили операторов по запуску ракет класса «земля-воздух» за несколько секунд до их прибытия на пусковую установку к югу от Тегерана. Пусковая установка также была уничтожена», — говорится в сообщении ведомства.

ЦАХАЛ также опубликовал видеозапись, снятую с беспилотника, на которой демонстрируются удары по военным и технике.

Накануне израильская армия сообщила об атаке на самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на востоке Ирана.

В заявлении говорилось, что атака была произведена на расстоянии около 2300 км. В армии Израиля подчеркнули, что это был самый дальний удар с момента начала операции.

14 июня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Тегеран «сгорит», если Иран продолжит обстреливать Израиль.

Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли удар по ядерному объекту Фордо.

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