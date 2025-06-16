Стали известны подробности об израильских ударах по ядерному объекту Ирана

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по ядерному объекту Фордо в иранском городе Кум. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местные СМИ.

Официального подтверждения данной информации нет. В районе этого ядерного объекта ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5.

Фордо является вторым по величине заводом по обогащению урана в Иране. Большая часть предприятия находится под землей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее власти Ирана сообщили, сколько продлится ответная операция против Израиля.