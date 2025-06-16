СМИ: ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле

Ynet: одна из ракет упала около отделения посольства США в Тель-Авиве

Рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве упала одна из ракет. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — сказано в сообщении.

Портал не уточняет, о ракете какой страны идет речь.

До этого высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты. Сам дипломат сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее иранская ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.