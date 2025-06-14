Дом посла Дании в Тель-Авиве попал под удар иранской ракеты

Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты вечером 13 июня. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Винклер рассказал, что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час после иранских ударов сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли ему безопасно спуститься по лестнице.

Сейчас Винклер и другие сотрудники датского посольства находятся в доме за пределами Тель-Авива, поделился сам дипломат.

До этого в российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших при ударах Ирана по Израилю россиянах нет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.