В Израиле заявили о полном превосходстве в воздухе над Ираном

JP: Израиль заявил о достижении полного превосходства в воздухе над Ираном

Израиль достиг «полного превосходства в воздухе» над Ираном раньше, чем ожидалось. Об этом сообщили изданию Jerusalem Post два израильских чиновника.

По их словам, изначально предполагалось, что Израиль достигнет превосходства в воздушном пространстве лишь к середине недели или позже.

«В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий», — цитирует издание источники.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Ирана ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации.