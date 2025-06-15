Израиль нанес удар по зданию МИД Ирана

МИД Ирана: Израиль нанес удар по одному из зданий министерства в Тегеране

Израиль нанес удар по одному из зданий иранского министерства иностранных дел, несколько гражданских пострадали, в том числе дипломаты, заявил заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом сообщает Tasnim.

По его словам, здание ведомства расположено напротив Института политических и международных исследований в Тегеране.

Пострадавшие в результате атаки были доставлены в медицинское учреждение, подчеркнул Хатибзаде.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС Израиля начали наносить серию ударов по целям на западе Ирана, связанным с ракетами земля-земля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее Трамп запретил Израилю устранять верховного лидера Ирана.