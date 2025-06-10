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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград

ТАСС: российские бойцы нарушили логистику ВСУ в Красноармейске
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в результате логистика украинских войск в Красноармейске была нарушена.

«Теперь [бойцам Вооруженных сил Украины] придется делать большой круг для подвоза боекомплекта, личного состава, провизии и так далее», — подчеркнул он.

Кроме того, в силовых структурах рассказали, что взятая под огневой контроль трасса простреливается из тяжелого вооружения. Также у военных ВС РФ есть возможность наносить удары с помощью беспилотников.

8 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что операторы оптоволоконных ударных дронов из соединения специального назначения группировки российских войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. Как отметили в ведомстве, оптоволоконные беспилотники обладают высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Благодаря этому их операторы могут успешно атаковать позиции украинских формирований даже на хорошо защищенных участках.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.

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