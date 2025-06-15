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Премьер Израиля рассказал о планах по конфликту с Ираном

Нетаньяху: Израиль планирует завершить задачу по устранению двойной угрозы Ирана
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JINI/Global Look Press

Израиль полон решимости завершить задачу по устранению «двойной угрозы» Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент истребители ВВС Израиля находятся в небе «над горящим» Тегераном.

Под «двойной угрозой» имеются в виду ядерная программа и баллистические ракеты Ирана, заявлял ранее Нетаньяху.

Накануне израильский премьер заявил, что власти Израиля располагают данными о планах Ирана, которые включали в себя не только разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам на Ближнем Востоке.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры. Сообщалось, что Израиль планирует бить по представителям иранского руководства, чтобы помешать Тегерану нанести ответные удары.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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