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В Курской области отменили ракетную опасность

Оперштаб: в Курской области отменена ракетная опасность
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На всей территории Курской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ракетная опасность объявлялась на всей территории Курской области утром 15 июня. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон или зайти в ближайшее укрытие.

12 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в поселке Коренево Курской области произошла атака беспилотников — целью стал завод по производству растительных масел «Солнечный край». По его словам, в результате возгорания сгорел цех с остатками готовой продукции, однако основной запас удалось спасти — пожар был быстро потушен.

11 июня Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области. В результате был ранен 53-летний местный житель.

Ранее на Украине назвали причину неудачного наступления ВСУ в Курской области.

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