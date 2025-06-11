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В результате атаки ВСУ в Курской области области пострадал мужчина

Хинштейн: ВСУ атаковали гражданский автомобиль, ранен мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области. В результате ранен 53-летний местный житель, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Пострадавшего оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, он находится в состоянии средней тяжести, рассказал губернатор.

«Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног»‎, — сказано в сообщении.

В ближайшее время мужчину перевезут в Курскую областную больницу, отметил Хинштейн.

До этого в сети появились кадры мощного взрыва в Курской области, который произошел во время атаки Вооруженных сил Украины на регион. На видео можно услышать звук работы мотора беспилотника, который сопровождается взрывом. В этот момент в кадре можно увидеть искры. Тогда Хинштейн рассказал, что под удар ВСУ попал поселок Марьино, в результате чего пострадали трое детей.

Ранее беспилотник атаковал торговый объект в белгородском поселке.

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