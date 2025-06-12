Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в районе населенного пункта Теткино Курской области оказались безуспешными из-за нехватки сил для проведения подобной операции. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Командование направило в эту часть приграничья военных 225-го и 425-го штурмовых полков.

«План заключался в том, чтобы дойти до поселка Глушково в 10 км от границы», — уточняется в публикации.

При этом один из командиров, принимавших участие в операции, назвал задачу изначально «нереалистичной» из-за нехватки людей для удержания территории в случае прорыва.

Другой украинский военный заявил, что маневры в районе курского приграничья были скорее политическим вопросом и были направлены на получение аргументов на переговорах.

До этого командир корпуса ВСУ Андрей Билецкий заявил о проблеме неэффективного распределения личного состава в ВСУ. По его словам, «образованные и опытные люди оказываются не на своих местах», что негативно сказывается и на работе пехоты.

Ранее командир украинского батальона призвал к репрессиям как средству мобилизации.