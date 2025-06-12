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Хинштейн сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали завод растительных масел и жилые дома в Курской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Ночью в поселке Коренево Курской области произошла атака беспилотников — целью стал завод по производству растительных масел «Солнечный край». Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате возгорания сгорел цех с остатками готовой продукции, однако основной запас удалось спасти — пожар был быстро потушен.

Кроме того, во время атак пострадали пять частных домов: выбиты окна, повреждены крыши, двери, заборы и хозяйственные постройки. По предварительным данным, также задеты газовая труба и электрокабель.

Он добавил, что обошлось без раненых. Хинштейн призвал граждан воздержаться от поездок в приграничные районы — обстановка там остается опасной.

Накануне вечером в Брянской области дроны-камикадзе атаковали село Брахлов Климовского района. При налете пострадали два местных жителя. Мужчин госпитализировали. Губернатор Александр Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и попросил остальных жителей проявлять бдительность и осторожность на фоне продолжающихся атак на приграничье региона.

Ранее в Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали мирные жители.

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