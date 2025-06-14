Минобороны России показало вернувшихся из плена военнослужащих

Минобороны РФ опубликовало видео с военными, вернувшимися из украинского плена

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором вернувшиеся в рамках обмена с подконтрольной Украине территории российские военные в Белоруссии развернули флаги РФ.

На видеозаписи видно, как вернувшиеся российские военнослужащие, стоя на фоне автобуса, развернули флаги Российской Федерации и кричат «Россия!», затем они садятся в автобус, хлопают в ладоши и кричат «Ура!».

«Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России 14 июня сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей.

Предыдущий обмен пленными между сторонами состоялся 12 июня. В Минобороны России сообщили о готовности к их проведению в ежедневном режиме. Однако, по данным оборонного ведомства, Киев к обменам в таком же оперативном темпе не готов.

Ранее Зеленский раскрыл, когда примет решение о переговорах с Россией.