В Иране заявили о нанесении ударов по всей территории Израиля

Иран наносит удары по всей территории Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал NourNews в Telegram-канале.

«Весь Израиль под обстрелом иранских ракет», — говорится в сообщении.

До этого иранское государственное телевидение заявило, что ракеты Ирана, запущенные ранее в сторону Израиля, поражают цели в Тель-Авиве, Ашкелоне и Хайфе. При этом израильская армия сообщила, что в стране объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Израиля начали перехват ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Ирана отреагировали на слухи о передаче послания для Израиля.