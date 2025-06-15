В центре Тегерана продолжают раздаваться звуки работы ПВО

РИА Новости: звуки работы ПВО в третий раз за день слышны в центре Тегерана

Звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО) на отражение атак Израиля в третий раз за 15 июня слышны в центральной части столицы Ирана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Кроме того, отметил он, в Тегеране также слышны сирены скорой помощи.

В это же время иранские средства массовой информации сообщают о взрыве неподалеку от площади Вали-Аср, которая находится примерно в 20 минутах ходьбы от российской дипмиссии. Агентство Tasnim уточняет, что израильский удар пришелся по жилому дому рядом с улицей Кешаварз неподалеку от площади.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее в Ливане саксофонист сыграл на фоне вспышек от ударов по израильской Хайфе.