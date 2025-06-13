В Израиле заявили об обстреле со стороны Йемена

В армии Израиля заявили о ракетном обстреле со стороны Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Об этом заявили в армейской пресс-службе.

По ее информации, сейчас осуществляется перехват ракеты. Из-за воздушной опасности в ряде районов Израиля была объявлена тревога.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил президенту страны Ицхаку Герцогу о ходе операции в Иране. По итогам встречи глава государства в соцсети Х похвалил Нетаньяху и все военное руководства Израиля, при этом предупредив сограждан о наступлении тяжелых дней.

Президент Израиля призвал граждан сохранять бдительность и строго следовать инструкциям командования тыла, подчеркнув при этом неизменную приверженность страны освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Герцог заверил, что усилия по их возвращению продолжатся с максимальной интенсивностью.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.