Иранское телевидение анонсировало новые атаки по Израилю

Иран намерен нанести по Израилю разрушительные удары в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское телевидение.

Подробности не приводятся, однако журналисты утверждают, что атаки будут произведены в ближайшие часы.

До этого в Иране сообщили об ударе по объекту 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс», расположенному в провинции Бушер. По словам очевидцев, атака была совершена с использованием птицы, похожей на дрон.

14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скоро военно-воздушные силы (ВВС) страны снова появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Эрдоган обсудил с Трампом способ решения конфликта Израиля и Ирана.