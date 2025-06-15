Над Крымом сбили украинский беспилотник

Утром 15 июня средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Миноборны РФ.

По данным ведомства, силы ПВО сбили дрон около 7:10 по московскому времени. О разрушениях на земле или пострадавших информации не поступило.

Минувшей ночью в России уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным ведомства, пять дронов ликвидированы над Белгородской областью и один – над Орловской.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.