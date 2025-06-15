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На Западе раскрыли сумму компенсаций за потери ВСУ

Дипломат Прауд: сумма выплат за потери ВСУ превысит сотню миллиардов долларов
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Gleb Garanich/Reuters

Сумма компенсаций за потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) может превысить сотню миллиардов долларов. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в статье для Responsible Statecraft.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — написал дипломат.

2 июня состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Стороны обменялись меморандумами, была достигнута договоренность обмена тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также делегации согласовали ряд обменов телами военных.

15 июня прошел четвертый этап обмена. В рамках договоренностей российская сторона передала Украине тела еще 1200 военнослужащих ВСУ. Эту информацию подтвердил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Ранее появилось видео передачи тел украинских военных.

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