На Западе раскрыли сумму компенсаций за потери ВСУ

Сумма компенсаций за потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) может превысить сотню миллиардов долларов. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в статье для Responsible Statecraft.

«Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя», — написал дипломат.

2 июня состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Стороны обменялись меморандумами, была достигнута договоренность обмена тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также делегации согласовали ряд обменов телами военных.

15 июня прошел четвертый этап обмена. В рамках договоренностей российская сторона передала Украине тела еще 1200 военнослужащих ВСУ. Эту информацию подтвердил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Ранее появилось видео передачи тел украинских военных.