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В Госдуме подтвердили проведение четвертого этапа передачи тел погибших военных ВСУ

Депутат Саралиев подтвердил информацию о четвертом этапе передачи тел Украине
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Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Состоялся четвертый этап передачи Россией тел погибших украинских военных в рамках стамбульских договоренностей, сообщил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Все верно», — сказал он.

При этом Киев не передал РФ никого.

До этого 2 июня состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Стороны обменялись меморандумами, была достигнута договоренность обмена тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также делегации согласовали ряд обменов погибших военных. Всего за последние дни были переданы Украине 4812 тел.

Ранее Иран обвинил США в срыве диалога по ядерной программе.

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