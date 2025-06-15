Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о потере еще восьми командиров военно-космических сил в результате атак Израиля. Заявление опубликовано на сайте КСИР.

В военном подразделении заявили, что Израилю удалось уничтожить Махмуда Багери, Давуда Шейхиана, Мохаммада-Багера Тахерпура, Мансура Сафарпура, Масуда Таййеба, Хосрова Хасани, Джавада Джоурсара и Мохаммада Агаджафари.

До этого Армия обороны Израиля заявляла, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены трое высокопоставленных иранских военных, включая главу КСИР Хосейна Салами. Позже в Иране также признали ликвидацию командующего военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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