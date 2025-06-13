В Иране сообщили о ликвидации еще одного командира КСИР во время атак Израиля

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде ликвидирован в результате ударов по территории Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Nour News.

Официальных подтверждений нет, однако израильская армия тоже заявила об уничтожении Хаджизаде. По данным ЦАХАЛ, в ночь накануне разведка зафиксировала собрание высокопоставленных офицеров КСИР в одном из подземных объектов. Израильские ВВС нанесли авиаудар по этому центру, где находился Хаджизаде вместе с другими представителями командования.

Военные подчеркнули, что генерал неоднократно высказывался с призывами к уничтожению Израиля и участвовал в разработке атак против страны. В ЦАХАЛ также напомнили, что он имел отношение к ракетным и беспилотным ударам по Израилю, в том числе в октябре и апреле 2024 года.

Также Армия обороны Израиля заявила, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены три высокопоставленных иранских военных. По информации ЦАХАЛ, в результате операции ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Помимо высокопоставленных военных, уничтожено несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Израиле назвали причину атаки на Иран.